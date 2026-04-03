YMA-latte
  1. HOME
  2. SOCIAL NETWORK
  3. TOMMASO ZORZI E ALEX DI GIORGIO, AMORE AL CAPOLINEA: "LA CRISI E LA ROTTURA"

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, amore al capolinea: "La crisi e la rottura"

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, amore al capolinea: "La crisi e la rottura"

La storia d’amore fra Tommaso Zorzi, ex volto del Grande Fratello Vip, e Alex Di Giorgio, ex nuotatore e protagonista di Ballando con le Stelle, sembra essere giunta al termine

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sulle pagine di Chi, la relazione fra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sarebbe giunta al capolinea.

La coppia, formata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dal noto ex nuotatore, protagonista di una passata edizione di Ballando con le Stelle, avrebbe attraversato una crisi profonda che avrebbe portato alla fine della loro storia d’amore.

Una fine ancora non ufficializzata

Al momento, né ZorziDi Giorgio hanno commentato la separazione. Non esiste quindi una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma le indiscrezioni continuano a circolare sulle riviste di gossip.

La nascita della relazione

Era stato proprio il settimanale Chi, a settembre, a svelare la storia d’amore fra i due. La rivista aveva pubblicato alcune foto inequivocabili della coppia in vacanza a Pantelleria, confermando così il loro legame.

Una storia vissuta con discrezione

La relazione fra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio è stata caratterizzata da grande riservatezza. Pochissimi post sui social e nessun gesto plateale hanno contraddistinto la loro storia, rendendo la notizia della crisi ancora più sorprendente per i fan. 

Potrebbe interessarti anche

Ricevi le notizie di tuo interesse direttamente sul tuo smartphone con Whatsapp. Memorizza il numero +39 353.303.00.84 sul tuo smartphone, Inviaci un messaggio "Ok Notizie"
Chi già riceveva le nostre news deve ripetere la procedura per continuare a riceverle.

Seguici su
Google News Logo
Ricevi le nostre notizie da Google News
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

In questa sezione del nostro giornale online potrai essere sempre informato e leggere tutte le ultime news di gossip provenienti dai social network.

LE PIÙ VISTE