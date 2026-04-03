Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio, amore al capolinea: "La crisi e la rottura"

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sulle pagine di Chi, la relazione fra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sarebbe giunta al capolinea.

La coppia, formata dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dal noto ex nuotatore, protagonista di una passata edizione di Ballando con le Stelle, avrebbe attraversato una crisi profonda che avrebbe portato alla fine della loro storia d’amore.

Una fine ancora non ufficializzata

Al momento, né Zorzi né Di Giorgio hanno commentato la separazione. Non esiste quindi una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma le indiscrezioni continuano a circolare sulle riviste di gossip.

La nascita della relazione

Era stato proprio il settimanale Chi, a settembre, a svelare la storia d’amore fra i due. La rivista aveva pubblicato alcune foto inequivocabili della coppia in vacanza a Pantelleria, confermando così il loro legame.

Una storia vissuta con discrezione

La relazione fra Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio è stata caratterizzata da grande riservatezza. Pochissimi post sui social e nessun gesto plateale hanno contraddistinto la loro storia, rendendo la notizia della crisi ancora più sorprendente per i fan.