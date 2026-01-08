ll 2026 si apre con una notizia che farà felici i fan del gossip: Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono ufficialmente una coppia. Dopo mesi di indiscrezioni, avvistamenti e scatti rubati, i due hanno scelto la splendida Pantelleria per uscire allo scoperto.

Il loro legame, nato con discrezione e lontano dai riflettori, trova oggi conferma in un selfie social che mostra complicità, serenità e un amore finalmente visibile al pubblico.

Il primo selfie ufficiale di Tommaso e Alex

A rompere il silenzio ci ha pensato Tommaso Zorzi, noto giudice di Cortesie per gli ospiti, condividendo una foto che non lascia dubbi.

Nello scatto, Alex Di Giorgio, campione olimpico di nuoto, guarda dritto in camera con sicurezza, mentre Tommaso si appoggia a lui in un gesto di naturale protezione. Un’immagine che racconta intimità e complicità, diventata subito virale sui social.

Un amore nato in estate

La loro storia risale alla scorsa estate. I primi sospetti erano nati quando il settimanale Chi aveva pubblicato alcune foto che li ritraevano in atteggiamenti inequivocabili tra le acque cristalline di Pantelleria.

Nonostante gesti e sguardi complici, i due avevano preferito mantenere il massimo riserbo, lasciando che le voci di gossip circolassero senza mai confermare né smentire nulla.

Una coppia lontana dai riflettori

Oggi, grazie al selfie condiviso, Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio confermano una relazione basata su rispetto, discrezione e serenità. La scelta di Pantelleria ribadisce il loro desiderio di vivere momenti speciali lontani dai riflettori, senza rinunciare alla bellezza dei dettagli quotidiani.