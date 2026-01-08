Nei giorni di lutto e alla vigilia dei funerali delle sei vittime italiane della tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti, è finita al centro della bufera per alcune frasi pronunciate durante una diretta Instagram.

La diretta social che ha scatenato la polemica

Durante la live con la figlia Greta Rossetti e Perla Vatiero, due ex concorrenti del Grande Fratello, Marcella Bonifacio ha risposto a commenti negativi di alcuni utenti con parole particolarmente forti: “Ma perché vivete? Perché non eravate voi al posto di quei ragazzini, bruciate vive? Streghe”.

Il riferimento alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove hanno perso la vita 40 ragazzi in un incendio divampato all’interno di un locale, ha subito generato indignazione. Il tentativo di difendere la figlia e l’amica dagli haters è stato percepito come un messaggio violento e di cattivo gusto.

Instagram story: “Le mie bambine non si toccano”

Ieri mattina, Marcella Bonifacio ha pubblicato una story su Instagram rivolta alle stesse persone definite “streghe” durante la diretta: “A quelle 4 streghe che erano in live, le mie bambine non si toccano. Farò un giochino con voi, non vi bloccherò”.

Le dichiarazioni hanno scatenato immediatamente la viralizzazione del video su X, alimentando commenti di critica verso la donna, soprattutto considerando la sua visibilità sui social.

Reazioni e condanna social

L’episodio è stato condiviso da numerose pagine su X, con migliaia di visualizzazioni in poche ore. La frase di Marcella Bonifacio, che ha utilizzato una tragedia reale per augurare la morte ad altri, è stata condannata da molti utenti e osservatori.