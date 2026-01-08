Tra le coppie più chiacchierate dell’ultima edizione del Grande Fratello, spicca quella composta da Grazia Kendi e Mattia Scuderi. La loro relazione, nata al termine del reality show, ha catturato subito l’attenzione dei fan per la sua evoluzione sorprendente.

Un amore nato in sordina

Durante il reality, Mattia Scuderi era ancora fidanzato con Carlotta Vendemmia, ma dopo la rottura con la sua ex, i sentimenti per Grazia Kendi hanno preso il sopravvento. I due hanno così deciso di dare una possibilità al loro amore, che fuori dalla Casa si è consolidato rapidamente.

Complicità sui social e nella vita reale

Da quando il reality si è concluso, Grazia e Mattia sono diventati inseparabili. Tra dirette social insieme e festeggiamenti come il Capodanno condiviso nello stesso locale, la coppia non nasconde la propria felicità.

Su TikTok, Grazia ha dimostrato il suo affetto e la sua ironia rispondendo a commenti poco gentili rivolti a Mattia: “Se tutti gli scarti fossero come Mattia non solo ci mangio, ci faccio pure la scarpetta! Ciao amore mio!”.

Un altro fan ha sottolineato la fortuna di Mattia nell’aver incontrato Grazia, e lei ha prontamente risposto: “Fortunata anche io”, confermando quanto sia felice accanto al fidanzato.