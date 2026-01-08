Valentina Piscopo, pur non avendo mai partecipato direttamente al Grande Fratello, è stata una delle protagoniste indirette dell’ultima edizione del reality di Canale 5. Il motivo è legato alla sua discussa relazione con Domenico D’Alterio, spesso sotto i riflettori per i continui avvicinamenti di lui a Benedetta Stocchi.

Dopo un lungo tira e molla e diversi confronti pubblici, Valentina Piscopo ha deciso di chiudere definitivamente la storia con l’ex gieffino.

Valentina Piscopo tronista a Uomini e Donne?

La nuova indiscrezione che sta facendo discutere riguarda proprio un possibile futuro televisivo di Valentina Piscopo. Secondo l’insider Lorenzo Pugnaloni, la redazione di Uomini e Donne avrebbe contattato Valentina per un possibile ingresso nel programma come tronista.

“Valentina Piscopo è stata contattata dalla redazione di Uomini e Donne per un possibile ingresso nel programma in qualità di tronista. Il suo nome è tra quelli valutati per il trono, segno di un interesse concreto da parte della produzione. Al momento, però, nulla è definitivo: l’ultima parola spetta a Valentina, che dovrà decidere se accettare o meno la proposta”, ha scritto Lorenzo Pugnaloni.

La reazione di Domenico D’Alterio non si è fatta attendere, con il suo solito tono ironico: “Sapete che cosa stavo pensando? Dalla porta rossa al trono rosso? Uhm! Interessante Watson”.

Carlotta Vendemmia pronta per Uomini e Donne

Ma Valentina Piscopo non sarebbe l’unica ex protagonista indiretta del Grande Fratello in lizza per sedere sul trono di Uomini e Donne. Secondo una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, Carlotta Vendemmia, ex fidanzata di Mattia Scudieri, è stata avvistata alle registrazioni del programma: “Ha fatto la presentazione come nuova tronista”, si legge nella segnalazione.

Carlotta Vendemmia annuncia la rottura con Mattia Scudieri

Dopo la fine della storia con Mattia Scudieri, Carlotta Vendemmia ha chiarito i motivi della rottura: “La relazione è finita perché sono stata io a chiuderla, e questa è l’unica verità dei fatti. Non esistono zone grigie da raccontare né storie alternative da costruire. Alcuni comportamenti dentro la Casa, e soprattutto ciò che è stato fatto dopo, non li ho trovati rispettosi nei miei confronti. Ambiguità, giochi di fan service e dinamiche create per compiacere il web non fanno parte di me, né dei valori con cui scelgo di stare in una relazione.

Sono uscita da questa storia con trasparenza, mettendoci tutto quello che potevo. Mi sarei aspettata chiarezza, non ulteriori dubbi o mezze verità. Per questo la mia decisione è definitiva e non richiede spiegazioni aggiuntive. Non cerco polemiche. Chiedo solo una cosa: rispetto. Per la verità, per la mia scelta e per la mia persona. Tutto il resto è solo rumore”.