Ieri è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni relative al trono di Gianmarco Steri fornite da Gemma Palagi:

"Nadia Di Diodato ha organizzato una sorpresa al negozio di Gianmarco per il suo compleanno e gli ha portato una torta. Lui gli ha presentato i suoi colleghi della barberia. Esterna molto bella.

Nadia ha portato anche un altro regalo a Gianmarco, gli ha regalato una foto di una loro esterna.

Il tronista è uscito anche con Cristina Ferrara, lei gli ha organizzato una sorpresa insieme agli amici di lui sempre per il suo compleanno. C’era anche Enzakkione. In esterna Gianmarco ha chiesto a Cristina come si vede insieme a lui fuori dal programma e lei ha risposto “non lo so“. A quel punto Steri si è arrabbiato, dicendo che lei dà sempre risposte vaghe e per questo non gli arriva.

In studio Gianmarco ha detto che Nadia gli arriva di più e lei si è emozionata. Gianmarco vede Cristina molto sensibile ma non gli arriva nei gesti che fa, non lo corteggia bene. Cristina ha detto che non si apre con lui perché per aprirsi al massimo deve sceglierla. Si è aperta all’80% e quel 20% se lo tiene per lei.

Il tronista ha ballato sia con Nadia che con Cristina, e a fine puntata ha annunciato la scelta per la prossima settimana. Passerà una giornata con entrambe per schiarirsi le idee, ma non è più combattuto come prima.

Cristina era demoralizzata, pensa di non essere la scelta. Pure Nadia pensa di non essere la scelta e si è messa a piangere. Ha fatto capire che si sta innamorando di lui, e ha paura di essere la scelta più facile, un ripiego.

In studio Gianmarco ha fatto entrare un mazzo di fiori per entrambe le corteggiatrici e le ha ringraziate per il percorso e per le emozioni provate insieme.

Quando Maria De Filippi ha chiesto con chi volesse ballare, quando erano al centro studio, Gianmarco non ha risposto e Cristina si è alzata e ha detto “balla con Nadia visto che non ti ha arrivo“. Nadia si è messa piangere e non ha voluto ballare, perché le sembra che lui sbavi dietro a Cristina, cerca sempre conferme. Inizia una discussione tra Nadia e Gianmarco e lui le ha detto che è pesante. Alla fine però c’hanno ballato tutte e due.

In studio anche Cristina ha attaccato Gianmarco, visto che lui ha sottolineato che non gli arriva. Lei pensa che lui l’abbia detto per prepararla alla non scelta. Lui si è arrabbiato e ha detto che non è così!".

Ecco, invece, le anticipazioni sul trono over fornite da Lorenzo Pugnaloni:

"Una coppia over ha lasciato il programma: si tratta di Margherita Aiello e Dennis Bogoncelli. I due escono mano nella mano dal dating show.

Arcangelo al centro studio insieme a Cinzia e Marina. Lui è uscito con la prima e si sono baciati, motivo per cui Marina decide di troncare la conoscenza. In tutto ciò, si inserisce anche Gemma Galgani, la quale non si arrende e si ostina a voler comprendere il reale motivo per cui il cavaliere ha deciso di chiudere.

Morena Farfante sta uscendo ormai da un mese con Francesco: lei si dichiara molto presa da lui ma Francesco afferma che non prova ancora dei veri e propri sentimenti. Però hanno avuto dei rapporti e Morena, delusa dal “non ricambio”, si alza dal centro studio e torna a sedersi”.