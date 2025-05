Archiviata definitivamente la turbolenta storia d’amore con Lorenzo Spolverato, nata tra le mura della Casa del Grande Fratello, Shaila Gatta si sta concentrando sul lavoro e, in particolare, sulla sua linea di prodotti dedicata alla bellezza e alla cura della pelle. Nella giornata di ieri, proprio in occasione di un evento che si è svolto a Napoli, l’ex velina ha avuto modo di incontrare alcune fan, e al riguardo è diventato virale sui social un video.

Una ragazza, infatti, le si è avvicinata chiedendole di fare un video-saluto per una sua fan, ma quando ha capito che la destinataria sarebbe stata una certa Angelica, un’utente particolarmente attiva che esprime spesso opinioni su di lei, Shaila si è rifiutata in maniera categorica. “Mi offende dalla mattina alla sera, un giorno mi vuole bene e l’altro no”, ha esclamato la ballerina napoletana, che poi si è scusata con la fan che le aveva chiesto il video, dicendole che non aveva nulla contro di lei e sottolineando al contempo di non voler dare visibilità a persone come Angelica.

Shaila Gatta e la rottura con Lorenzo Spolverato

“Voi ci avete seguito per tanto tempo, tanti mesi, avete vissuto con noi gioie e dolore. In realtà noi abbiamo avuto un lungo confronto, quasi di quattro ore, esattamente l’11 aprile. Quindi questo confronto c’è stato, ragazzi, così almeno lo sapete tutti. Alla fine abbiamo chiacchierato, ci siamo resi conto semplicemente che le emozioni e i sentimenti sono stati reali ed è stato tutto verissimo. Quello che volevo dire è che, uno riconosce semplicemente, per quanto siamo tutti brave persone, fuori la vita continua, ci sono storie che sono destinate a restare, storie che purtroppo per vari motivi non si incastrano - ha detto l'ex velina -. L’abbiamo accettato entrambi, c’è stata un’ammissione di colpe da parte di entrambi. Le storie sono fatte di due persone, c’è chi sbaglia e chi fa bene. Adesso ci vogliamo molto bene, siamo rimasti in ottimi rapporti e semplicemente abbiamo accettato che la vita non sempre trova quell’incastro giusto per trovarsi. L’importante è il rispetto, che ci si ritrovi anche in una chiave diversa, una chiave amichevole, riconoscendo il fatto che ci siamo comunque voluti bene”.