Filippo Giglioli, padre di Luca Giglioli, conosciuto come Giglio, è intervenuto ai microfoni di Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda su Radio Radio condotta da Giada Di Miceli.

Il papà dell’ex gieffino, oltre a parlare della relazione del figlio con Yulia Bruschi, ha raccontato di aver conosciuto alcuni ex concorrenti del Grande Fratello, e ha svelato qual è il suo pensiero su Lorenzo Spolverato: “Sì, abbiamo fatto una serata per Giglio al rientro e qualcuno è venuto. C’era Lorenzo, Michael, Stefano e Federica, Maxime sono venuti a trovarci qui a Reggio Emilia, bravi ragazzi tutti. Lorenzo è in formissima, un ragazzo bellissimo e carico. Aveva voglia di svagarsi anche lui, gli faccio i complimenti perché è diverso rispetto a quello che abbiamo visto. Lo vedevamo sempre arrabbiato, psicopatico dentro la Casa e invece è divertente, abbiamo riso per due giorni. Io ho chiesto a Luca: ìMa Lorenzo è un tipo scemo o lo fa?ì e lui mi ha detto: ‘Secondo te sono amico di uno scemo?ì. E infatti si è presentato così, un ragazzo fantastico. Lui è stato molto criticato e invece direi che è molto spensierato, di compagnia, divertente. Stava a casa mia a pranzo e si è alzato a sparecchiare, al pubblico è arrivata solo la parte brutta invece ha delle parti molto belle".

E a proposito della situazione sentimentale che Lorenzo ha vissuto, il padre di Giglio ha detto: “Io non gli ho chiesto nulla a tal proposito, non l’ho visto sofferente perché abbiamo fatto due giorni di feste quindi ci siamo divertiti. Lui è bello come il sole, conosce e conoscerà tante ragazze ma anche prima. Il pubblico ha visto le cose che doveva fare dentro la Casa, però alla fine gli è stato concesso tutto, non è mai stato eliminato e in precedenza altri per aver fatto meno sono stati eliminati”.