Filippo Giglioli, papà di Luca Giglioli, ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, è stato ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio. L’uomo ha parlato di come sta vivendo suo figlio la relazione con Yulia Bruschi.

“Sì, è tornato a casa, era ora. Lui è stato 6 mesi dentro la Casa e adesso ha ripreso la sua vita. Che combina? Lavora con me, abbiamo un salone. Direi che stanno durando anche fuori. Io pensavo fosse una cosa così e invece stanno durando. Ma sai in televisione tu pensi che sia tutto farlocco e invece poi alla fine non è così. Pensi che siano situazioni create e invece non lo sono. Le altre volte che ci siamo sentiti, mi hai fatto delle domande ma io non sapevo risponderti. Yulia sì l’ho conosciuta, viene a trovarci, magari si ferma da noi qualche giorno, l’ho conosciuta ed è una ragazza a posto, bella. Molto più bella rispetto alla televisione. Non li mando in albergo, ho una casa grande. Ho sempre accolto tutte le fidanzate dei miei figli, siamo moderni. Sì è una ragazza normale, simpatichina, giusta, non invasiva. Noi siamo molto aperti e non ci sono problemi. Quando stanno bene loro, stiamo bene anche noi. Poi non deve andare bene a me, non mi sono mai permesso di dire se le loro ragazze non mi piacevano”.

E ancora: “Li vedo affiatati, direi di sì. Vedo una coppia di innamoramento iniziale ma c’è, sono affiatati. Giglio ha avuto una relazione lunga di 2 anni, da ragazzino, poi relazioni meno durature. La lontananza è impegnativa sì. Se si è innamorato? Sì, secondo me ha l’occhino dolce. Per ora è tutto cuoricini, penso sia normale è all’inizio.

Se temo che possa vivere in un altro posto? Ma no, penso che lui ha la sua attività, a limite a distanza quando possono perché lui ha la sua attività a Reggio Emilia. Magari verrà lei, chi vivrà vedrà”.