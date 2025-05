Francesca Polizzi era sembra dubbio la corteggiatrice di Gianmarco Steri preferita dal pubblico. Due settimane fa, però, ha deciso a sorpresa di abbandonare Uomini e Donne. Quando ha scoperto della decisione della ragazza, il tronista ha dichiarato che anche se fosse tornata lui l’avrebbe eliminata. Ieri pomeriggio, in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, ha rivelato di aver lasciato il dating show di Maria De Filippi perché non percepiva più interesse da parte di Gianmarco.

Perché Francesca Polizzi ha lasciato Uomini e Donne

“Ho messo un punto, è finita, però delle persone hanno seguito il percorso e quindi è giusto spiegare cosa è successo, non posso rinnegare quello che c’è stato. Per tirare un po’ le somme c’è stata un’ultima esterna molto bella, abbiamo fatto dei bei discorsi come se si guardasse al futuro entrambi. Io infatti ero molto contenta e tranquilla. Poi in studio ci sono state delle vicissitudini, ma che non riguardavano me personalmente, ma le altre due ragazze. Ma io in quella puntata ho visto una grande freddezza da parte di Gianmarco. Quindi ero molto stranita. Percepito delle sensazioni strane. Io a lui avevo anche dato due mie lettere, che non ha letto pubblicamente, lì ho spiegato come mai mi sono eliminata.

Cosa ho scritto nelle lettere? Che ero stranita perché nelle esterne era tutto fantastico e poi in studio qualcosa non andava e sembrava più propenso per le altre due ragazze. Anche a livello comunicativo non riuscivamo a capirci e a chiarirci e per me in una relazione la fiducia e la comunicazione sono alla base. Non mi sono presentata perché avevo detto già il mio, quindi mi aspettavo che lui volesse parlarmi in un’esterna. Nel momento in cui non c’è stata l’esterna, io ho comunque un po’ di amor proprio. Lui ha solo chiesto alla redazione se io potessi andare in puntata, quindi lui magari voleva un confronto lì. Ma io sono di Palermo… secondo lui dovevo andare a Roma per sentirmi dire ‘ti avrei eliminata lo stesso’? Lui è un bravo ragazzo, però mi è sembrato strano questo cambio di atteggiamento tra esterne e studio”.