Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip si è instaurato un legame speciale tra Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, e la loro amicizia è proseguita anche dopo la fine del reality show.

In un’intervista dello scorso settembre rilasciata a La Repubblica, l’atleta paralimpico parlava così del suo ex coinquilino: “Forse sarei arrivato alle Paralimpiadi comunque, ma quel che mi sono portato fuori dalla casa del GF a livello umano è stato un valore aggiunto alla mia vita. Insieme a Montano abbiamo ripercorso tutta la sua carriera, è sembrato quasi un passaggio di testimone: lui si ritirava e allo stesso tempo accendeva il fuoco in me”.

Manuel Bortuzzo e Aldo Montano, amicizia al capolinea?

Eppure l’amicizia tra il nuotatore e l’ex schermidore potrebbe essere arrivata ai titoli di coda. Nella giornata di ieri, nel corso del suo programma su Studio 100, Gabriele Parpiglia ha ospitato Clarissa Selassiè e le ha chiesto: “Questo è un passaggio importante perché delinea tanto la personalità di una persona, perché ognuno di noi può avere mille facce, il rapporto con Aldo Montano come l’ha chiuso Manuel Bortuzzo? Io, ripeto, noi in televisione abbiamo visto e abbiamo letto nel libro ringraziamenti come se fosse suo fratello, la sua famiglia - si legge su Biccy -. Che cosa è successo e come hanno chiuso i rapporti? Ricordo che Manuel faceva parte di un’agenzia di cui era socio proprio il suo amico ex schermidore. A me risulta che Manuel ha partecipato a una cena di Natale tra baci e abbracci con tutti e poi di punto in bianco senza dire niente ha mandato una mail dicendo “fine rapporto chiuso”. E infatti mi risulta che successivamente Manuel scelse di farsi rappresentare da una persona che si chiama Alex e questo è stato un girare le spalle, un mentire a un rapporto di fraterna amicizia. Non si è comportato bene nei confronti di persone che si erano spese e avevano lavorato tantissimo per Bortuzzo, per le immagini di Bortuzzo, e che in questo caso anche loro sono state vittime di un tradimento e una bugia di Manuel”.

Le parole di Clarissa Selassiè

Clarissa ha confermato la versione di Parpiglia, e ha aggiunto che Montano ci sarebbe rimasto male per alcuni comportamenti di Manuel: “Allora, da quello che so, da fatti che mi sono stati raccontati, fino al 2023 lui stava nell’agenzia del suo amico ma non era contento di come lo stavano gestendo perché i lavori che gli proponevano a livello di cachet non erano grandi quanto lui desiderava. Di conseguenza era stufo ed era stanco di questo management e poco dopo, so per certo, questo lo so perché la stessa persona di cui stiamo parlando mi fece vedere le chat fra lui e il suo amico, che ci rimase molto male perché dal nulla il ragazzo levò la mail dell’agenzia da Instagram senza comunicare o dire che voleva lasciare l’agenzia. Io so che ha mentito anche a loro perché mentre stava con mia sorella a loro diceva che lui era una matta e che assolutamente non erano mai più stati insieme, quindi li ha presi in giro, quanto ha preso in giro noi”.