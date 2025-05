Ormai ci siamo. Domani, mercoledì 7 maggio, prenderà il via su Canale 5 l’attesissima nuova edizione de L’Isola dei Famosi, che vedrà debuttare alla conduzione Veronica Gentili. Quest’ultima, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha rivelato di aver litigato con due dei naufraghi in gara, ovvero Dino Giarrusso e Mario Adinolfi.

“Ho litigato infinite volte con Dino Giarrusso. In alcuni momenti abbiamo avuto visioni più simili, in altri visioni più lontane, ma in tutte le sue sfumature e contraddizioni è sicuramente una testa pensante. E mi piace molto l’idea che in questo cast ci siano mondi di provenienza molto diversi fra loro, humus differenti: è una delle cose su cui mi sono più battuta”.

E ancora: “Io e Mario Adinolfi siamo agli antipodi, ci siamo politicamente e culturalmente scornati da sempre, da quando andavamo a Radio24 a litigare. Quello che io trovo molto affascinante è che c’è Mario Adinolfi quello del Popolo Della Famiglia, poi c’è Mario, un uomo di 220 chili che in tutta la sua mole fisica si mette in gioco con coraggio. Lì sull’isola deserta la fama non ti può né schermare né proteggere. Io al suo posto sarei terrorizzata”.

Nel corso dell’intervista, Veronica Gentili ha poi parlato di Simona Ventura, che la affiancherà in studio nelle vesti di opinionista: “Negando ogni cliché io sono una donna che adora le donne forti, le presenze ingombranti: non penso che Simona possa appannare la mia immagine, anzi, credo che sia un sostegno vitale. Con i naufraghi sarò una conduttrice empatica, credo che empatia sia la parola giusta. Il mio faro in tutto quello che faccio è sempre la curiosità profonda verso le cose e soprattutto verso le persone. In questi giorni ho fatto una full immersion intensa con il cast. Ho parlato molto con loro. Credo che il punto sia far venire fuori le storie, le persone: la loro umanità, le loro personalità, le loro individualità”.