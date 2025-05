Helena Prestes e Javier Martinez sono senza dubbio la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nonostante i presupposti non fossero dei migliori (lei era interessata a Lorenzo Spolverato e lui a Shaila Gatta), con il passare del tempo la modella brasiliana e il pallavolista hanno capito di essere fatti l’una per l’altro. Ora che il reality show di Alfonso Signorini è terminato, i due ex gieffini si stanno vivendo la loro relazione lontano dalle telecamere e, a quanto pare, avrebbero preso una decisione importante al riguardo.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, Helena e Javier saranno sempre meno social. “Gli attacchi degli hater, i commenti infelici e la tossicità di alcuni fandom li hanno spinti a prendere questa decisione – ha scritto l’esperto di gossip -. Parlando con amici in comune, ho saputo che si vivranno la loro storia con molta più privacy senza esporsi tantissimo”.

Javier e Helena, le loro parole a Chi Magazine

"Siamo ancora più uniti. E io sono ancora più innamorato. Sì, è strano da dire, ma uscire da lì mi ha fatto sentire ancora più innamorato. E come se la fine di quella convivenza forzata mi avesse dato una conferma definitiva. Non che ne avessi bisogno, ma… ha presente quando qualcosa dentro di te fa clic? Ecco. La vita vera è una sfida. Lavoro, distanza, valigie sempre in giro. Ma ci siamo dentro insieme. E questo fa la differenza”.

Pronta anche la replica di Helena, dal suo canto ha subito percepito lui potesse essere l’uomo giusto: “Sapevo che era lui quello giusto. Io l’ho sentito da subito anche in Casa, ora di più. Quando è la persona giusta, lo sai. Con lui è semplice, anche quando sembra tutto complicato. Le valigie sono sempre pronte, sì. Ma ci troviamo sempre. E anche nelle piccole cose ci somigliamo: cucinare, fare la spesa, guardare una serie. È in quelle cose lì che capisci se funziona davvero”.

E su chi è più geloso tra i due, Martinez ha ammesso: “Io ho sempre pensato di non esserlo. Poi è arrivata Helena e bum! Gelosia. Ma più che altro è insicurezza mia. Non ho mai fatto scenate, però dentro ci rimugino parecchio”.

Javier, infatti, ha dovuto fare i conti con un passato sentimentale non proprio facile della Prestes, che ha avuto anche una relazione tossica, definita da lei stessa anche violenta, che inevitabilmente ha cambiato il suo carattere. Nonostante le difficoltà, però, Helena è riuscita ad affrontare ciò che la tormentava e ne è uscita vincitrice. Ad oggi vuole solo viversi il suo amore per Javier: “Sogno una famiglia. Io sogno una casa tutta mia e una bambina. Una femmina, sì, una cavallina, come dico io, una bella cavallina. Dove mi vedo tra dieci anni? Con qualche piccola ruga in più perché abbiamo riso e continuiamo a ridere insieme. Io lo prendo in giro, lo chiamo il mio principe (sorride, ndr). Ma ha ragione: quando ami, tiri fuori la parte più bella di te. Non perché devi, ma perché vuoi regalarla all’altro”.

Javier ha concluso: “Dei figli? Lei dice che sembro il papà perfetto per una bimba. Mi piace questa idea. Forse perché ho sempre voluto una famiglia vera, solida. E ora sento che potrei costruirla con Helena. Il mio futuro è con lei e mi vedo già in una casa incasinata, piena di vita, con amici, figli, musica, rumore e amore. Ma sempre con lei accanto, sempre insieme”.