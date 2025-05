Helena Prestes e Javier Martinez sono senza dubbio la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello, e adesso, distanza di poco meno di due mesi dalla conclusione del reality show, starebbero pensando di allargare la famiglia. Il settimanale Nuovo li ha infatti beccati all’uscita di una farmacia dove poco prima avevano acquistato un test di gravidanza, anche se in molti hanno sentito puzza di paparazzata già pianificata.

"In questo momento non vi posso svelare niente. Certo, avere un figlio è il mio sogno più grande, anzi il nostro sogno più grande, perché Javier la pensa come me - dice Helena in un'intervista rilasciata a Nuovo -. Ci sono parecchi cambiamenti in vista e tante cose da decidere. In questo periodo non stiamo davvero convivendo, anche se siamo sempre insieme, un po' nel mio appartamento milanese e un po' in quello di Javier a Macerata, nelle Marce, dove sta lui. Però stiamo pensando di trovare una casetta tutta nostra a Milano".

Nel frattempo, mentre il web si interroga su una possibile gravidanza di Helena, Javier avrebbe provato a calmare le acque. Un amico, durante una diretta social, gli avrebbe chiesto se Helena fosse davvero incinta, e lui avrebbe prontamente negato. Una smentita che però non basta a placare i sospetti, visto che tra i due ex gieffini le cose procedono a gonfie vele. Al riguardo, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il pallavolista argentino aveva dichiarato: “Dopo il Grande Fratello siamo ancora più uniti. Uscire da quella casa mi ha fatto capire quanto tengo a lei. Dei figli? Lei dice che sembro fatto per essere padre di una bambina. Mi piace pensare che abbia ragione. Sogno una famiglia vera, stabile. E adesso sento di poterla costruire con Helena”.