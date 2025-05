Nella giornata di ieri, attraverso un comunicato Mediaset ha annunciato la chiusura di The Couple: niente finale e montepremi devoluto in beneficenza all’ospedale Gaslini di Genova: “The Couple oggi si conclude, ma si interrompe con un bel gesto di solidarietà di Mediaset, in accordo con la produzione Endemol Shine Italy. Vista anche la chiusura anticipata, l’intero montepremi di un milione di Euro verrà donato all’ospedale di Genova, Giannina Gaslini”.

Quel che è certo è che Ilary Blasi non si è disperata per la chiusura di The Couple. Poco ore dopo l’annuncio della soppressione del programma, la conduttrice ha pubblicato tra le sue Instagram stories un video in cui la si vede in un lussuoso hotel mentre è affacciata su un balconcino da quale si vede il Lago di Como, e in sottofondo si sente anche la voce del suo compagno Bastian Muller.

Ma non è tutto. Alcuni utenti, infatti, hanno notato che in queste Ilary ha eliminato tutti i post di The Couple che aveva sul suo profilo Instagram.