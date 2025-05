Dopo il crollo degli ascolti che si è verificato nell’ultima puntata, ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, chi era sintonizzato su Mediaset Extra per guardare la diretta di The Couple, ad un tratto si sono trovati davanti una schermata rosa con scritto: “La diretta al momento non è disponibile”. Poco dopo è partita la replica della prima puntata de L’Isola dei Famosi, e nelle ore successive, attraverso un comunicato Mediaset ha annunciato l’immediata chiusura del programma: non ci sarà la finale e il montepremi sarà devoluto all’ospedale Gaslini di Genova.

Tutti i concorrenti di The Couple sono tornati a casa loro. Le sorelle Boccoli hanno ricominciato a pubblicare sui profili social, ringraziando i fan e ripubblicando i tanti messaggi d’affetto che stanno ricevendo in queste ore. In un altro video, Belen Rodriguez ha fatto sapere che presto avrebbe rincontrato Antonino Spinalbese.

Pierangelo Greco ha fatto una diretta durante la quale anche lui ha detto di essere molto dispiaciuto per la chiusura di The Couple, ma ha anche aggiunto che questa esperienza gli ha fatto conoscere tante belle persone, come le sorelle Boccoli, che dovevano unirsi alla live, ma che poi alla fine non l’hanno fatto.

L’ormai ex partner di Jasmine Carrisi ha poi scritto: “Ragazzi che esperienza fantastica! Grazie mille a tutti per il sostegno e l’amore… non ve lo so spiegare!! Grazie, grazie, grazie”.