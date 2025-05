The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi, è stato chiuso nella giornata di ieri, a tre giorni dalla finalissima. Diretta interrotta su Mediaset Extra e concorrenti rispediti a casa senza alcun preavviso. Il crollo degli ascolti avvenuto nel corso dell’ultima puntata ha spinto Mediaset a decidere di chiudere anzitempo il programma, devolvendo l’intero montepremi in beneficenza.

Ilary Blasi ha rimosso dal suo profilo Instagram tutte le foto di The Couple, mentre Francesca Barra, una dei due opinionisti, ha deciso di dire la sua sui social.

“È ufficiale: chiude The Couple e il montepremi sarà giustamente devoluto all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova. Quando chiude un programma non gioisco mai (anche quando non è quello in cui lavoro) perché penso a chi ha investito e lavorato ad un progetto. L’ho sempre pensato anche quando veniva licenziato qualcuno o sospeso dal suo incarico. Per quanto riguarda me: mi ha chiamata l’azienda e ho accettato di lavorare con persone fantastiche che saluto e ringrazio. Grazie per le vostre parole, per i giudizi incredibilmente positivi e per la vostra gentilezza. Ci vediamo a 4 di Sera Weekend e… presto un nuovo progetto legato alla mia passione per le storie degli altri, il racconto e l’ascolto”.