Alcune settimane dopo la conclusione del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato si è detto particolarmente dispiaciuto per aver perso di vista alcuni suoi ex coinquilini: ”Ragazzi a dire la verità sono tanto deluso, perché qualcuno è sparito dopo la finale. Questo mi dispiace parecchio, perché queste persone io non le ho più sentite in questi giorni“.

E ora abbiamo la conferma che il modello milanese si riferiva ad Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli. “Non li sento, ma penso stiano bene. L’ultima volta che li ho visti eravamo a cena alla Sonrisa. Però in quell’occasione non c’è stato proprio modo di parlare - ha detto Lorenzo -. Io però sono una persona che ci rimane male per delle cose, però il tempo passa e magari può sistemare certe cose. Poi se ci sono persone che ti hanno fatto proprio dei torti… avendo dei valori, i miei sono al fiducia e il rispetto, allora dopo decidi se perdonare, ma senza mai dimenticare. Però io ci sono rimasto molto male di alcune persone che poi dopo il programma ‘dove sono? cosa è successo? cosa ho fatto?’. A me non piace proprio avere questi punti di domanda”.

Non solo la delusione per i due (ex?) amici spariti dalla circolazione. In una diretta sui social, Spolverato ha anche parlato dei suoi due più acerrimi rivali, ovvero Helena Prestes e Javier Martinez. Lorenzo ha detto non non averli più sentiti, ma ha anche aggiunto che augura loro la felicità: “Io non sento Javier, non so dove sia, ma gli auguro tutte il bene del mondo. Però ogni tanto sui social becco dei video e lo vedo molto felice con Helena, sono contento per loro. Io auguro il meglio a loro come a tutti. Poi ovvio che non ci sentiamo, con alcuni ho più rapporto e con altri no”.