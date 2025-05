Helena Prestes e Javier Martinez sono senza dubbio la coppia più amata dell’ultima edizione del Grande Fratello. Nonostante i presupposti non fossero dei migliori (lei era interessata a Lorenzo Spolverato e lui a Shaila Gatta), con il passare del tempo la modella brasiliana e il pallavolista hanno capito di essere fatti l’una per l’altro. Ora che il reality show di Alfonso Signorini è terminato, i due ex gieffini si stanno vivendo la loro relazione lontano dalle telecamere e, a quanto pare, avrebbero preso una decisione importante al riguardo.

Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, Helena e Javier saranno sempre meno social. “Gli attacchi degli hater, i commenti infelici e la tossicità di alcuni fandom li hanno spinti a prendere questa decisione – ha scritto l’esperto di gossip -. Parlando con amici in comune, ho saputo che si vivranno la loro storia con molta più privacy senza esporsi tantissimo”.

Intanto, nelle ultime ore Alessandro Rosica ha svelato che la relazione tra Helena e Javier prosegue a gonfie vele, e che la modella brasiliana e il pallavolista argentino hanno deciso di chiudere i contatti con la maggior parte degli ex coinquilini: “La storia tra Javier e Helena continua a gonfie vele. I due non hanno mai nascosto il desiderio di avere un figlio. Oggi convivono e sono davvero affiatati. Hanno volontariamente chiuso i contatti con la maggior parte dei coinquilini del GF”.