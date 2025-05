Se Mirko Brunetti ha voltato pagina ritrovando l’amore con Silvia Ghio, la sua ex fidanzata, Perla Vatiero, in questi mesi post rottura si è concentrata principalmente sulla sua professione da influencer accantonando la possibilità di gettarsi in una nuova relazione. Tuttavia, adesso la vincitrice della diciassettesima edizione del Grande Fratello sarebbe pronta ad innamorarsi di nuovo. E’ stata lei stessa a rivelarlo rispondendo ad una domanda di un fan: “Se mi sento pronta a frequentare qualcuno? Credo di aver raggiunto una serenità tale che mi permette anche di avere una frequentazione, assolutamente sì. Nel caso mi prendesse qualcuno mentalmente è un qualcosa che io non mi precludo, ma ho sempre detto che nonostante le delusioni, nonostante io sia stata male, non ho mai smesso di credere all’amore, ho semplicemente messo da parte questo aspetto perché non mi sentivo pronta per dare priorità a qualcuno o di aprirmi a livello sentimentale, sono sincera. Però ad oggi mi sento molto serena e molto tranquilla, quindi chissà…”.

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono stati due dei protagonisti assoluti della passata edizione del Grande Fratello. Dopo la rottura a Temptation Island, l’influencer campana e l’imprenditore rietino si sono ritrovati tra le mura della Casa più spiata d’Italia e, al termine del reality show, hanno deciso di tornare ad essere ufficialmente una coppia. Tuttavia, lo scorso agosto hanno annunciato la fine della loro relazione, e da quel momento le loro strade si sono definitivamente separate.

Perla si è trasferita a Milano, dove ha iniziato a lavorare a tempo pieno come influencer, mentre Mirko ha intrapreso la strada della recitazione, iscrivendosi ad una accademia a Roma. Proprio qui, l’ex gieffino ha conosciuto Silvia Ghio, sua attuale fidanzata.