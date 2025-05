Elisabetta Gregoraci è stata ospite dell’ultima puntata di Non lo faccio x moda, il podcast di Giulia Salemi. Un incontro che avviene quattro anni dopo la loro esperienza al Grande Fratello Vip, che le ha viste “fronteggiarsi” nel triangolo con Pierpaolo Pretelli. Da allora sono cambiate molte cose.

“Possiamo chiarirci qui, ci togliamo tutti i sassolini dalle scarpe”, ha scherzato l’influencer italo-iraniana prima di dare inizio alla lunga chiacchierata. La conduttrice originaria di Soverato ha raccontato all’ex coinquilina cosa ricorsa dell’esperienza nella Casa più spiata d’Italia: “Ho vissuto il GF Vip con il massimo della spensieratezza, era il mio primo reality. Fu faticoso, ma tanto divertente. Il GF comporta tanta tensione, stress: è stata un'esperienza che mi ha segnata. Signorini mi corteggiava da anni, ogni anno mi chiamavano e io dicevo no. Quello era il momento giusto, lì ho avuto tempo di pensare a tante cose, per capire determinate cose”.

“Io sono una persona rancorosa, ma ho deciso di essere migliore e quindi ti ho invitata”, ha scherzato Giulia prima di punzecchiarla con le domande su Pierpaolo. Elisabetta ha così risposto: “Tra noi c'era alchimia. Lui entrò dicendo che gli piacevo. Ci fu quel gioco in piscina, il famoso quadro, ma in realtà lo fecero tutti. Non ci sono stati altri baci, tranquilla”.

La Salemi si è poi rivolta alla Gregoraci: “Se tu ti fossi lasciata andare non sarebbe nata la storia d'amore con Pierpaolo, i tuoi paletti hanno portato bene. Se ci sposiamo, farai da testimone. Ti inviterò”. “Falsa”, ha replicato sorridento Elisabetta, che poi ha aggiunto: “Se c'è una cosa che mi dispiace? Sei arrivata durante il GF, mi è dispiaciuto non aver avuto la possibilità di salutarlo. Tu eri furiosa di quella cosa, non abbiamo mai fatto un aperitivo o una cena. Hai bloccato tutte le pagine”. Giulia ha risposto: “Fu non ci hai mai scritto, però. Se hai piacere, possiamo recuperare”.

Elisabetta Gregoraci ha poi raccontato che in passato fu tradita da una delle sue più care amiche che ci provò con Flavio Briatore, suo ex marito: “Donne, amiche, mi hanno tradita, non so perché. Una persona molto cara ci provò con il mio ex marito. Avevo finito il pranzo con lei, mi accorsi di questa cosa. Mi sono sentita male, sono quasi svenuta. Mio figlio era piccolo, mi vide piangere. Non l'ho perdonata”.