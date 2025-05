Questa sera andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata de L’Isola dei Famosi. Tra il gruppo dei “Senatori” e quello dei “Giovani” si sono già consumati diversi scontri: Teresanna Pugliese e Carly Tommasini hanno avuto un durissimo faccia a faccia, e Lorenzo Tano si è rifiutato di aiutare i compagni di avventura, mettendo in dubbio la leadership di Samuele. Dino Giarrusso, invece, sbarcherà in Honduras questa sera.

Nella seconda puntata de L’isola Dei Famosi ci sarà il primo eliminato di questa edizione. L'ultima diretta si era conclusa con l'esito delle nomination, che ha visto finire a rischio eliminazione Lorenzo Tano, Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti e Carly Tommasini (clicca QUI per i sondaggi). Il pubblico è stato chiamato a votare chi deve salvarsi, quindi il candidato a lasciare l'Honduras sarà il meno votato. Nel corso della puntata, Veronica Gentili affronterà alcuni temi che hanno caratterizzato i primi giorni su Playa Uva, giornate nelle quali non sono mancati litigi, polemiche, violazioni del regolamento da parte dei “Giovani”, ma anche momenti di grande sconforto, come quello vissuto da Angelo Famao, che ha deciso di ritirarsi (questa sera ne sapremo di più al riguardo). Oltre al cantante neomelodico, però, c'è anche una naufraga che sta pensando di abbandonare il programma. Antonella Mosetti è stata infatti colta da una profonda crisi legata alla morte del padre e ha manifestato l'intenzione di voler lasciare l’Honduras.

Resta in sospeso anche l’arrivo di Dino Giarrusso che, a causa di un infortunio, non è sbarcato all'Isola nel corso della prima puntata. Nel corso della seconda diretta, Veronica Gentili potrebbe dare notizie al riguardo.