Sono ormai diverse settimane che si rincorrono voci circa una crisi nel rapporto tra Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez. Stando alle indiscrezioni, le due sorelle starebbero affrontando un momento che le ha portate ad allontanarsi. Tra le ragioni sembrerebbe esserci anche il rapporto incrinato tra la showgirl argentina e suo cognato Ignazio Moser (nella giornata di ieri, quest’ultimo e la moglie hanno annunciato che presto diventeranno genitori di una bambina che si chiamerà Clara Isabel).

Tuttavia, stando a quanto rivelato da Vanity Fair, dietro la lite tra Cecilia e Belen non ci sarebbe Ignazio: “I rumor su una lite si rincorrono da tempo e a pensar male spesso ci si azzecca. Perché l’ultima volta che le due si sono incontrate è stato prima di Pasqua, da allora il telefono tace. Ignazio Moser però non c’entra. Al centro delle incomprensioni ci sarebbero le poche attenzioni che Belen avrebbe riservato a Cecilia Rodriguez, soprattutto in questo momento particolare della sua vita in cui è in attesa della sua prima figlia. Il messaggio social ‘Chi è ferito, ferisce. Chi è guarito, cura’ che Cecilia ha lanciato su Instagram non è dunque rivolto a Ignazio. Nessuna crisi di coppia… Ora non resta che aspettare la pace tra le sorelle, che gli amici e i familiari sono sicuri arriverà presto”.

Agli utenti non è inoltre sfuggito che sotto al post su Instagram con il quale Cecilia annunciava la gravidanza, sono arrivati numerosissimi commenti: da Achille Lauro a Giulia De Lellis, da Valentina Ferragni, Rosalinda Cannavò, passando per Giulia Salemi, Paola Di Benedetto e Antonino Spinalbese. A lasciare il suo commento anche la mamma di Cecilia, Veronica Cozzani: “Clara Isabel i nonni ti aspettano e già ti amiamo come si amano i nipoti. Fino all’infinito e oltre. Mia benedizione”. Nessun commento, invece, da parte di Belen.