Nella prima puntata de L’Isola dei Famosi è stato dato subito spazio alle nomination. Il gruppo dei “Senatori” ha votato per Alessia Fabiani e Mario Adinolfi, mentre il gruppo dei giovani ha optato per Leonardo Brum e Lorenzo Tano. I rispettivi leader, però hanno cambiato le carte in tavola, salvando Leonardo e Alessia e sostituendoli con Patrizia Rossetti e Carly Tommasini. Il pubblico è chiamato a salvare il naufrago preferito.

Secondo i sondaggi su siti, forum e pagine social dedicate alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la concorrente preferita risulta ovunque Patrizia Rossetti, seguita da Carly Tommasini. I naufraghi meno votati, invece, sono Mario Adinolfi e Lorenzo Tano, ma considerando che il quest'ultimo e la sua fidanzata Lucrezia Lando hanno un fandom di coppia, è probabile che sarà l’ex deputato ad uscire (o a finire su un’altra isola).

L'Isola dei Famosi, il recap delle Nomination

“Il primo a recarsi in Zona Nomination per effettuare la sua scelta è Nunzio. – si legge sul sito de L’Isola dei Famosi – Il ballerino manda al televoto Lorenzo. Carly decide di penalizzare Leonardo. Angelo ammette di essere in difficoltà: “Ho stretto un rapporto bellissimo con tutti” spiega. Nonostante ciò, però, manda al televoto Lorenzo.

Leonardo sceglie di mandare in Nomination Teresanna che, a sua volta, ricambia il voto ricevuto: “Mi aspettavo che mi salvasse, ma non lo ha fatto. Penso che dietro al bravo ragazzo, si nasconda un grande stratega”. Infine, Lorenzo fa il nome di Nunzio: “È la persona con cui ho legato meno”.

A recarsi in Zona Nomination è Patrizia. La conduttrice televisiva dice di non aver gradito l’atteggiamento di Alessia e per questo ha deciso di penalizzarla. “Sono sicurissima che mi ricrederò” commenta poi. È il turno di Paolo il quale manda al televoto Mario: “Ci sarà tempo per parlare e per discutere. Sono sicuro che capirà”. Anche la scelta di Alessia ricade su Mario: “Non sono totalmente d’accordo con le sue idee”. Ad accodarsi ai due è Cristina: “Non lo conosco bene e voglio salvare i miei compagni”.

Infine, Antonella decide di penalizzare Alessia, così come anche Mario. Leonardo, Lorenzo, Alessia e Mario sono i quattro concorrenti più votati. In qualità di Leader, Omar e Samuele hanno la possibilità di salvare un concorrente e, successivamente, effettuare la propria scelta. Samuele decide di salvare Leonardo e sceglie di mandare al televoto Carly. Omar decide di salvare Alessia e sceglie di mandare in Nomination la Rossetti”.