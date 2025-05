Lo scorso aprile, nella sua newsletter, Gabriele Parpiglia aveva fatto nomi e cognomi di tutti gli ex vipponi con i quali Lulù Selassiè aveva condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip, che avrebbero voltato le spalle alla sedicente principessa etiope in seguito allo scoppio della vicenda giudiziaria che la vede coinvolta con Manuel Bortuzzo (è stata condannata per stalking ad un anno e otto mesi con pena sospesa).

Nel corso dell’ultima puntata del suo podcast “Seconda Vita”, Gabriele Parpiglia ha ospitato Jessica Selassiè, vincitrice proprio di quella edizione del GF Vip, la quale ha fatto i nomi degli ex coinquilini che non si sarebbero fatti sentire con lei dopo che è uscita la notizia della denuncia di Manuel nei confronti di Lulù.

“Tornando indietro, quindi a dicembre quando è uscita la notizia, le uniche persone che abbiamo sentito... All’inizio erano Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, poi Giacomo Urtis... Il resto, per quello che riguarda me, nessuno. Nè Manila (Nazzaro, ndr), ma anche la stessa Sophie (Codegoni, ndr). Lulù poi potrà parlare per sé, perché ognuna di noi aveva i propri rapporti, però a parte loro tre, che sono quelli che sono venuti al mio trentesimoi compleanno, io non ho mai più sentito nessuno, nemmeno un ‘ragazze come state?’, zero. E poi si è riscontrato pure nei mesi successivi, anche perché Lulù è stata condannata e le persone si sono allontanate ancora di più”.