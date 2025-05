Sarebbe in corso una nuova crisi tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, e la causa potrebbe essere legata ad una terza persona. Stando a quanto sta circolando in queste ore sui social, sembrerebbe che il “terzo incomodo” sarebbe addirittura Lorenzo Spolverato, tra i protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello.

La relazione tra l’ex tentatrice di Temptation Island e l’imprenditore laziale è nata lo scorso anno tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Al termine del reality show condotto da Alfonso Signorini, Greta e Sergio hanno approfondito la loro conoscenza, e tra incomprensioni, voci di tradimento mai confermate e comunicati su "sfondo nero", i due si sono lasciati e ripresi più volte, salvo poi festeggiare un anno di amore lo scorso marzo. Tuttavia, pare adesso qualcosa potrebbe essere cambiato, e la relazione tra i due ex gieffini potrebbe essere giunta al capolinea. A svelarlo sembra sia stata la mamma della Rossetti, Marcella Bonifacio, durante una diretta social. La segnalazione è arrivata a Deianira Marzano: “Deia, la madre di Greta Rossetti ha detto in una diretta che sua figlia e Sergio si sarebbero lasciati. Tra l’altro qualche giorno fa, Lorenzo Spolverato era a cena con Greta e sua madre da soli. Ora su X stanno dicendo che si sarebbero lasciati perché Greta e Lorenzo si frequentano…”. Se in un primo momento la nota esperto di gossip ha smentito la notizia, in seguito è tornata sui suoi passi: “Come non detto: Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi si sono lasciati. Lo ha detto ad Amedeo Venza e lui lo ha detto a me”.

Lo scorso 31 marzo, in occasione della finale del Grande Fratello, Greta Rossetti e sua mamma Marcella Bonifacio erano presenti in studio. L’ex tentatrice si era fatta immortalare in compagnia di Lorenzo Spolverato, senza dubbio la figura più chiacchierata di questa edizione del GF. L’immagine era diventata virale sui social, e non erano mancate le critiche nei confronti di Greta, accusata dagli utenti di essere una “fan” del modello milanese, protagonista di diversi episodi controversi.

Dal canto suo, la Rossetti ha sottolineato: “Le critiche? È importante farlo senza esagerare. Spesso dalla televisione possiamo farci un'idea che, pur non essendo completamente sbagliata, rischia di essere distorta […] Riflettiamo prima di giudicare. Mettiamoci nei panni degli altri, cercando di capire senza condannare. E vi parla una persona che in primis ha sbagliato sia a farlo che a riceverlo”.