Grandi manovre in casa Rai in vista della nuova stagione televisiva. Stando a quanto rivelato da TvBlog , ad essere interessati da grandi novità saranno due programmi: La Vita in Diretta e La Volta Buona.

“E così, due tra i programmi di punta del pomeriggio di Rai1, La Volta Buona con Caterina Balivo e La Vita in Diretta con Alberto Matano, non solo continueranno a condividere lo stesso studio televisivo, come accade già da questa stagione, ma avranno in comune anche un elemento scenografico di forte impatto: un nuovo pavimento led, una soluzione tecnologica che sta diventando sempre più diffusa nei format televisivi contemporanei - si legge su TvBlog -. L’indiscrezione, ormai più di un semplice rumor, parla di un pavimento in grado di trasformarsi in tempo reale, con grafiche animate, effetti tridimensionali e ambientazioni virtuali che renderanno ogni diretta ancora più dinamica. Una scelta che segue l’esempio di Ore 14, il programma di approfondimento di Milo Infante su Rai 2, che ha già sperimentato con successo questa tecnologia. L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza visiva coinvolgente, capace di rinnovarsi quotidianamente e mantenere alta l’attenzione dello spettatore”.

E ancora: “La decisione di uniformare alcuni elementi scenografici tra La Volta Buona e La Vita in Diretta non è solo tecnica, ma anche strategica. I due programmi, pur diversi nel format e nella conduzione, rappresentano un filo narrativo continuo nel pomeriggio di Rai1, e condividere un’identità visiva più coerente rafforza questa sensazione di fluidità e continuità tra un contenuto e l’altro. La Balivo, con il suo stile più leggero e colloquiale, e Matano, con il suo approccio giornalistico ma sempre empatico, si muoveranno così in un ambiente che, pur adattandosi alle esigenze di ciascuno, manterrà una coerenza estetica forte”.