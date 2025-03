Da ormai oltre un mese, tra le mura della Casa del Grande Fratello si sono creati due fazioni. Da una parte ci sono Javier, Helena, Mariavittoria, Tommaso, Jessica e Stefania, dall’altra Lorenzo, Shaila, Zeudi, Chiara e Giglio. Il modello milanese si è sempre schierato dalla parte dell’ex Miss Italia in ogni discussione che lei ha avuto con Helena e Javier, definendosi sempre suo amico. Tuttavia, ieri si è verificato un vero e proprio voltafaccia. Lorenzo, infatti, ha confidato ai suoi “sodali” di nutrire dei dubbi nei confronti di Zeudi.

Lorenzo ha radunato i suoi “adepti” in piscina per parlare di strategia e della fazione opposta alla sua, ma appena la Di Palma è rientrata in Casa è diventata lei stessa l’argomento di discussione. Rivolgendosi a Shaila, Chiara e Giglio, Spolverato ha palesato i suoi sospetti e le sue perplessità sulla Di Palma.

Lorenzo Spolverato scarica Zeudi Di Palma

“Questa zitta zitta fa le scarpe a tutti. Lei è entrata tre mesi dopo di noi e sinceramente se dovesse vincere al posto… cioè lei è una del mio clan questo è vero, ma non è proprio una mia amica nel vero senso della parola. Non è una che conosco bene, io conosco più te Chiara di lei. Parlo molto di più con te e c’è più rapporto con te. Quindi vedere questa cosa qui mi suonerebbe non giusto. Pensare che possa vincere mi fa strano. Se il pubblico la premierà? Ma togliamo quello, io parlo anche di altro.

Non mi convince quello che dice, perché in qualche modo in questo triangolo ci sta anche lei e nessuno la obbliga. Se una persona non vuole starci non ci sta. Quindi io ora la vedo così. E non ci dimentichiamo di una cosa. Lei sapeva già tante cose, perché da fuori ha visto bene il programma. Ha detto lei che ha seguito tanto, tutto di tutti. Quindi strategicamente è quindici passi in più rispetto agli altri. Quindi è anche normale che sia a cavallo. Fino a ora ha giocato bene. Poi mi è suonato strano un discorso che mi ha fatto”.