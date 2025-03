Ieri sera è andata in onda la prima puntata del Serale di Amici 24, durante la quale sono stati eliminati Asia De Figlio, ballerina della squadra di Lorella Cuccarini e Emanuel Lo, e Vybes, cantante del team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Al termine della puntata, gli ormai due ex allievi del talent show di Maria De Filippi hanno rilasciato le prime dichiarazioni al canale ufficiale del programma.

Le parole di Asia De Figlio dopo l'eliminazione

“Come è andata? Bene dai – ha esordito Asia -. Posso dire che rispetto al pomeridiano stranamente avevo meno ansia. È stato più coinvolgente e avevo meno paure, meno ansie. Però me la sono goduta e di questo sono contenta, anche se non ho fatto vedere tanto. Però ho dato del mio meglio e di questo sono contenta. Era comunque uno scalino in più rispetto al pomeridiano, è stato proprio un’altra cosa, sì. Io sono sempre positiva, voglio continuare a evolvermi, a dare sempre il meglio e continuare a studiare perché non si finisce mai di studiare. Ovviamente mi rimarrà sempre questa esperienza, anche se breve, ma bella.

Mi porterò a casa la convivenza con gli altri. È stata un punto fondamentale. E anche lo spronarsi a vicenda ogni giorno. Nonostante nell’ultimo periodo fossimo divisi in squadre quindi c’era già un po’ quella cosa di gara, è stato sempre bello condividere questo con loro".

Dopo l’eliminazione, la De Filippi ha proposto alla ballerina di tornare a far parte del programma come professionista, qualora avesse ricevuto l’approvazione del direttore artistico Stephane Jarny. Ecco le parole di Asia a riguardo: “Non me lo aspettavo, bellissimo sarà sicuramente tornare qua e rivedere loro e supportarli perché comunque sono contenta per loro e del percorso che faranno. Sarà un’altra bella opportunità di ballare su quel palco perché non l’ho vissuto abbastanza come speravo”.

In seguito, Asia ha letto il bigliettino che aveva scritto a sé stessa prima dell’inizio del serale di Amici: “Ciao Asietta, spero che tu abbia dato il meglio di te su questo grande palco e che tu sia riuscita a dimostrare quello che non hai fatto al pomeridiano. Comunque vada non finisce qui e hai vinto comunque perché essere arrivata fino a qui è un traguardo. L’ho sempre detto che nonostante fossi così piccola era già un’opportunità arrivare qui. Auguro un bel percorso a tutti”.

Le parole di Vybes dopo l'eliminazione

“Devo dire che sto abbastanza bene. Oggi è stata una giornata molto importante solo per il fatto di essere arrivato a questo punto del percorso vuol dire tantissimo. Ho passato sei mesi qui dentro, sono successe tantissime cose. Torno a casa e posso dire che ho raccontato tutto quello volevo raccontare al 100%. Ho sempre cercato di scrivere tanto, spero che da casa si sia vista la passione che ho per la musica, per la scrittura, e oggi con i ballerini è stato bellissimo.

Quando abbiamo fatto i provini non mi sarei mai aspettato di entrare né tantomeno di arrivare a questo punto. Dentro la mia testa non c’era. Da fuori non so se sembra facile o difficile però vi posso assicurare che per un ragazzo timido, figlio unico, con 17 persone dentro la casa, ripreso… io i primi giorni ho detto ‘ me ne vado!’. Pensavo di non riuscirci a stare. Poi invece piano piano ci sono state tante soddisfazioni. Devo dire che il mio percorso me lo immaginavo così, esattamente così, niente di più, niente di meno. Sembra scontato però l’emozione più grande è stata la prima puntata. Ho detto ‘va beh come va va’. Quando ho visto che Zerbi ha rialzato la leva che comunque mi ha dato la possibilità di accedere al programma, per un momento non mi sono più sentito invisibile. Quell’azione là era poi un susseguirsi di cose che sarebbero successe dopo, ovvero l’uscita di inediti, il cantare davanti a tanti giudici. Quella era una cosa che mi ricordo sicuramente di più. Un’emozione molto forte, molto grande”.

Infine ha concluso: “Ragazzi cercate sempre di essere voi stessi, raccontatevi sempre, puntate a star bene con voi stessi. Godetevi questo percorso con i professionisti, con tutti quanti perché è un’occasione unica”.