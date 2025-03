A distanza di circa due anni dalla fine della settima edizione del Grande Fratello Vip, Nikita Pelizon è tornata a scagliarsi contro Luca Onestini, nei confronti del quale si era presa una cotta colossale ricevendo in cambio, però, un sonoro due di picche.

Come ricorderanno sicuramente i telespettatori di quell’edizione del reality show, l’influencer argentina e l’ex tronista di Uomini e Donne si erano avvicinati tantissimo, tanto che sui social si parlava di una possibile relazione. Dopo essersi dichiarata, Onestini ha detto di non essere interessato a iniziare una frequentazione con Nikita, e da allora i due sono diventati acerrimi “nemici”, fatta eccezioni per le ultime fasi del programma, durante le quali hanno parzialmente sepolto l’ascia di guerra.

La recente notizia dell’aggressione ai danni di Luca nel reality La Casas De Los Famoses, non è passata inosservata alla Pelizon. In una storia pubblicata su Instagram, la vincitrice del GF Vip 7 ha repostato il titolo di un articolo riguardante quando accaduto a Onestini, commentando in maniera velenosa: “Dopo quasi due anni leggo questo. Forse ha trovato gente che gioca come fece lui e altri nella mia edizione. Un modo di giocare che reputo del tutto insano, controproducente e trash”.