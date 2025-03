Com’è accaduto anche nelle passate edizioni del Grande Fratello, anche in questa ogni concorrente ha dovuto imitare più coinquilini. Ieri pomeriggio, Helena Prestes ha vestito i panni di Amanda Lecciso, mentre Javier Martinez ha imitato Maxime Mbanda, ed è esplosa una polemica.

Per imitare il rugbista, il pallavolista argentino si è colorato la faccia di marrone, e su X (ex Twitter) Javier è stato accusato di blackface e razzismo. “Per imitare un ex concorrente della casa si è fatto truccare il volto di nero. Blackface al Grande Fratello, una scena molto grave e razzista”, ha commentato un utente. E ancora: “Il Grande Fratello specchio dell’italiano medio ancora non hanno capito che fare la Blackface è razzista. Cristo santo quando si svegliano?”.

C’è anche, però, chi ha difeso Martinez, spiegando che in Italia l’uso del trucco per imitare persone di colore non ha la stessa valenza che ha negli Stati Uniti. “Ragazzi non siamo in USA, qui il trucco scuro non ha lo stesso significato”; “Ma se io sono bionda, non mi rappresenti come bruna. Se io sono cinese, non mi rappresenti come svedese. Per questa sciocchezza che stanno facendo, sarebbe razzista non rappresentare Max come è”.