Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, Lorella Cuccarini ha speso bellissime parole nei confronti di Maria De Filippi, che l’ha fortemente voluta ad Amici.

“Ho una stima profonda per Maria. Le voglio proprio bene e la stimo come donna e come professionista. Tu Fabio la conosci, è la prima ad arrivare e l’ultima ad andare via. Lavora su tanti progetti diversi, c’è per tutti. E poi è una donna che riesce a guardarti negli occhi e a sentire se c’è qualcosa che non va. Se hai bisogno di un sostegno. Ti chiama quando meno te lo aspetti. Oppure mi dice ‘volevi dire una cosa Lorella?’ e io ‘effettivamente hai ragione’. Ogni tanto ti butta lì delle cose e ti dice ‘dammi retta’. Ha sempre ragione lei, non sbaglia mai, è così”.

Alcuni anni fa, Lorella Cuccarini aveva speso bellissime parole nei confronti di Maria De Filippi: “È la storia di una amicizia arrivata per caso, in un momento per me difficile e delicato. Non basterebbero mille lettere per dirle grazie. Non solo per tutti gli aspetti professionali di cui potrei parlare per ore, ma soprattutto per il privilegio di viverla e di saperla vicina. Di persone come lei nel nostro ambiente ce ne sono pochissime. Maria merita tutto quello che ha e se possibile ancora di più. Amici per me non è solo un programma tv, ma è diventato una famiglia. Fiera di farne parte”.