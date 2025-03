Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 17 marzo, sono finiti in nomination tre concorrenti: Helena Prestes, Chiara Cainelli e Giglio. Questa sera, uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa ad un passo dalla finalissima in programma lunedì 31 marzo.

Stando ai risultati dei sondaggi, Helena sarà la più votata (con ampio margine), seguita da Giglio, mentre a rischiare l’uscita dovrebbe essere Chiara. Tuttavia, com’è ormai noto, in questa edizione i sondaggi non sono più così attendibili, perché le sorti dei gieffini in gara vengono decise esclusivamente dai fandom. Gli Shailenzo stanno votando in massa per Giglio (che ha contribuito al ritorno di fiamma tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato), mentre le Zelena e le Zeudiners (i due potentissimi fandom di Zeudi Di Palma) stanno invece votando per Chiara, nonostante quest’ultima sia distaccata dalla Miss Italia. Molto probabilmente, la Cainelli sarà la più votata e a rischiare l’uscita saranno Helena e Giglio.

Per questo motivo, i fan della modella brasiliana sono in allerta massima, e sui social sono tanti gli appelli mirati a non abbassare assolutamente la guardia. “Tutti a votare Helena, senza sosta. Non guardate i sondaggi, non fidatevi. Abbiamo tutti contro!”, si legge su X. E ancora: “Votate Helena, vi prego”.