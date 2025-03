Appena uscito dalla Casa del Grande Fratello, Tommaso Franchi si è reso protagonista di alcune mosse social che non sono passate inosservate. L’idraulico toscano, infatti, ha eliminato tutti i post inerenti al GF e ha smesso di seguire Giglio, Shaila Gatta, Amanda Lecciso, Zeudi Di Palma, Pamela Petrarolo, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e addirittura Alfonso Signorini.

Ieri sera, all’inizio della semifinale del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha subito interpellato Tommaso Franchi per chiedergli spiegazioni al riguardo: “Ma cosa combini? Mi hanno detto che hai tolto il segui a tutti gli ex concorrenti che sono lì accanto a te”. L’idraulico senese ha subito puntualizzato: “No, non a tutti. Ne ho levati solo alcuni. Diciamo che ho tenuto solo quelli con cui ho creato un bel rapporto”.

Signorini però non si è fatto bastare la risposta dell’ex gieffino e ha aggiunto: “Sì però hai eliminato anche me, mi hai tolto il follow come agli altri”. In quell’attimo in studio è calato il gelo, e Tommaso in evidente imbarazzo ha balbettato: “No Alfonso, ma va” (spoiler: gli ha tolto il segui per davvero). Il conduttore, però, l’ha sbugiardato: “E invece sì, oggi pomeriggio ho controllato e non ci sono tra i profili che segui adesso”. Franchi a quel punto ha ammesso la verità: “Perché non sei tra i miei seguiti? Perché io ti devo conoscere ancora. Dobbiamo conoscerci ancora bene”.