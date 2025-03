Shaila Gatta è stata eliminata dal Grande Fratello ad un passo dalla finale. L’ex velina ha perso la sfida al televoto, mentre Helena Prestes, sua rivale, si è conquistata il pass per l’atto conclusivo della diciottesima edizione del reality show. Un’eliminazione che la ballerina napoletana ha attribuito allo scontro con Zeudi Di Palma e alla sua inclinazione ad essere troppo sincera.

Appena arrivata in studio, Shaila Gatta ha confidato ad Alfonso Signorini che si aspettava quanto accaduto: “Perché la vita non è sempre giusta”. Le sue parole hanno portato il pubblico presente in studio a protestare, ma la ballerina ha messo tutti a tacere: “Venite voi al posto mio. Venite qua e rispondete voi”. Poi ha spiegato perché ritiene di essere stata eliminata, attribuendo la sua uscita di scena all'antagonismo con Zeudi Di Palma: “Credo sia il prezzo da pagare per avere coraggio e dire sempre quello che si pensa. Andare contro Zeudi non era una cosa che andava a mio favore, però io non posso essere finta con me stessa. Devo dire sempre la verità, è il prezzo da pagare per essere sinceri”.

Quanto alla turbolenta storia d’amore con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta continua a considerarla “un'arma a doppio taglio”, perché più volte si è concentrata sul cercare di comprendere il suo umore anziché pensare a sé stessa. Quanto al loro futuro, al momento la ballerina non sa cosa pensare: “Credo che dobbiamo rivederci fuori, dobbiamo costruire con calma piano piano e come è giusto che sia, concentrarci anche sulla nostra individualità e trovare il modo di unirle insieme”.