Dopo oltre sei mesi di “reclusione” tra le mura della Casa più spiata d’Italia, nella semifinale del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 24 marzo 2025, Shaila Gatta è stata eliminata. L’ex velina è uscita sconfitta al televoto contro Helena Prestes (52,22%) e Chiara Cainelli (31,38%). La ballerina napoletana si è fermata in studio e le sue prime parole sono state per i suoi genitori e per Lorenzo Spolverato.

“Che dire, sono felice perché esco a testa alta. Ormai manca una settimana e non li sopportavo più. Poi l’importante è quello che accade dopo e non è il gioco quello che conta davvero. Certo, mi sarebbe piaciuto sicuramente fare l’ultima settimana. Però sono libera dopo sei mesi e mezzo, vado da mia mamma, mio papà, dal mio papino, da mio nipote, saluto già tutti. Adesso tifo per Lollo”.

Al termine della puntata, Lorenzo ha vissuto un momento di sconforto e si è confidato con Mariavittoria Minghetti. Il modello milanese ha detto di sentire già la mancanza della fidanzata, sottolineando che, una volta uscito dalla Casa, lui e Shaila dovranno imparare a vivere in maniera più serena la loro relazione.

Lorenzo Spolverato, le parole dopo l’eliminazione di Shaila Gatta

“Ora combatto fino alla vittoria anche per lei. È stata una bella puntata intesa. Però c’è solo una settimana poi saremo fuori e sono molto felice. Chissà che cosa fanno stasera tutti insieme. Andranno a ballare forse, andranno a divertirsi. Le ho dato una carta, le ho dato un bigliettino, c’ho messo anche il mio profumo. Così per questa settimana che non ci vedremo. Poi magari quando esco vado da lei a Napoli. Non vedo l’ora. Quando l’ho sentita in confessionale è stata una bella botta. Le prime parole che mi ha detto? Mi ha salutato, era euforica e io ero un po’ emozionato. Ma lei è così, quando ci sono emozioni forti è euforica e poi le scende, poi arriva la botta. Un po’ la conosco eh.

Stasera, secondo me, era molto carica, ma da domani… Al di là di tutto, di tutte le cose che ci siamo detti per istintività, rabbia e tutto, noi ci amiamo. Dovremo trovare il modo giusto per litigare, il modo giusto per discutere, il modo giusto per crescere insieme. Fuori da qui ci lavoreremo. Abbiamo avuto l’imprinting qui, e fuori da qui poi ci sarà il vero percorso. Se è vero amore, costruisci, anche per te e Tommy è la stessa cosa. Trovi il modo, trovi gli incastri. Per forza”.