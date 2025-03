Con Giglio a rischio eliminazione al Grande Fratello, molti telespettatori si chiedevano se Yulia Bruschi, ex gieffina nonché fidanzata del parrucchiere romagnolo, sarebbe stata presente per accoglierlo in caso di uscita. Tuttavia, la modella di origini cubane non si è palesata, ma la verità è emersa solo al termine della puntata. Yulia c’era, ma non tra gli ex concorrenti seduti in studio. Federico Chimirri, infatti, ha condiviso un video tra le sue Instagram stories che la ritrae all’esterno dei Lumina Studios proprio insieme a Giglio e ad altri ex inquilini della Casa.

Al termine della semifinale del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 24 marzo 2025, Yulia Bruschi era presente all’esterno degli studi del reality show per accogliere Giglio, eliminato ad un passo dalla finale. In un video pubblicato su Instagram da Federico Chimirri, si vedono diversi ex concorrenti, tra cui Tommaso Franchi, Javier Martinez, Luca Calvani, Maxime Mbanda, Giglio e Yulia.

Non appena Giglio è arrivato in studio, Alfonso Signorini gli ha spiegato il motivo dell’assenza di Yulia Bruschi. All’ex gieffino ha fatto sapere che sono successe alcune cose che apprenderà direttamente da quando si vedranno. Ha poi aggiunto: “Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali. Quindi è giusto che ciò che c’è da apprendere lo apprenda direttamente da Yulia”.

Yulia Bruschi assente in studio durante le puntate del GF

Investita da un'ondata di gossip (prima su un presunto flirt con un ex tentatore di Temptation Island, e poi le voci che la vorrebbero di nuovo tra le braccia del suo ex Simone Costa, lo stesso che l'ha denunciata durante la sua avventura nel reality), Yulia Bruschi aveva rotto il silenzio: “A tutto c'è un limite. Riguardo gli ultimi avvenimenti, tutto ciò è frutto di una vendetta personale, completamente architettata. Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione. Si insinua e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicura della mia scelta. E mai è stata messa in dubbio. Non voglio più che si insinui un presunto tradimento. Perché non c'è mai stato e mai ci sarà. Non c'è nessun ritorno. Non c'è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile”. L’ex gieffina ha poi ribadito la sua volontà di non essere “associata alla figura di questa persona”, facendo riferimento al suo ex compagno.

Perché Yulia Bruschi non è più presente in studio durante le puntate del Grande Fratello? C’entra davvero la rotazione degli ex concorrenti? A questa domanda avevano provato a rispondere gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano: "Abbiamo saputo che Yulia non vorrebbe più prendere parte alle puntate della diretta perché pare sia stufa degli attacchi (secondo lei senza fondamento) sulla sua sfera privata!”.