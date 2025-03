Con Giglio a rischio eliminazione al Grande Fratello, molti telespettatori si chiedevano se Yulia Bruschi, ex gieffina nonché fidanzata del parrucchiere romagnolo, sarebbe stata presente per accoglierlo in caso di uscita. Tuttavia, la modella di origini cubane non si è palesata, ma la verità è emersa solo al termine della puntata. Yulia c’era, ma non tra gli ex concorrenti seduti in studio. Federico Chimirri, infatti, ha condiviso un video tra le sue Instagram stories che la ritrae all’esterno dei Lumina Studios proprio insieme a Giglio e ad altri ex inquilini della Casa.

Al termine della semifinale del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 24 marzo 2025, Yulia Bruschi era presente all’esterno degli studi del reality show per accogliere Giglio, eliminato ad un passo dalla finale. In un video pubblicato su Instagram da Federico Chimirri, si vedono diversi ex concorrenti, tra cui Tommaso Franchi, Javier Martinez, Luca Calvani, Maxime Mbanda, Giglio e Yulia.

Tuttavia, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, sembra che Yulia e Giglio abbiano già avuto una discussione. Un follower dell’esperta di gossip le ha scritto di aver avvistato la Bruschi in stazione mentre “urlava al telefono con Giglio”.

Signorini a Giglio: "Ecco perché Yulia non è presente in studio"

Non appena Giglio è arrivato in studio, Alfonso Signorini gli ha spiegato il motivo dell’assenza di Yulia Bruschi. All’ex gieffino ha fatto sapere che sono successe alcune cose che apprenderà direttamente da quando si vedranno. Ha poi aggiunto: “Abbiamo deciso di non trattare l’argomento perché abbiamo dei vincoli legali. Quindi è giusto che ciò che c’è da apprendere lo apprenda direttamente da Yulia”.