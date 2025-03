Cosimo Dadorante è al momento l’unico corteggiatore di Tina Cipollari a Uomini e Donne. Tra la tronista e il corteggiatore sembra che le cose procedano a gonfie vele: tra lussuosi viaggi a Parigi (dove la Cipollari ha ricevuto in dono diversi regali piuttosto costosi) e presentazioni in famiglia da parte di Cosimo, che ha portato l’opinionista a Mesagne, in Puglia, la loro frequentazione va consolidandosi.

Ora si attende un nuovo viaggio, e questa volta la meta dovrebbe essere Madrid, ma nel frattempo è arrivata a Deianira Marzano una segnalazione che riguarda Cosimo, e che potrebbe aprire scenari poco piacevoli per l'uomo. Lo scorso sabato, infatti, il corteggiatore di Tina Cipollari è stato avvistato a cena in compagnia di una donna al locale Carro Social Club di Sesto San Giovanni. Durante le prossime registrazioni di Uomini e Donne verrà sicuramente mostrata la foto all’opinionista. Quale sarà la sua reazione?