Selvaggia Lucarelli è stata una degli ospiti della prima puntata di Obbligo o Verità, il nuovo programma in onda su Rai 2 condotto da Alessia Marcuzzi. La giornalista ha risposto a tante verità scomode, e non ha citato solo Barbara D’Urso, Chiara Ferragni e Fedez, ma ha anche parlato della sua relazione con l’attuale compagno e dei vecchi amori.

“Stare con un uomo più giovane di quindici anni mi fa sentire più vecchia, non è un vantaggio questo. Bisogna trovarsi in una terra di mezzo, ci sono tanti compromessi. Quando avevo 41 anni gli ho chiesto un figlio, ma lui ne aveva 25 anni e giustamente non ne voleva. Bisogna trovarsi, siamo in punti della vita diversi”, ha detto la Lucarelli parlando di Lorenzo Biagiarelli.

Durante la chiacchierata con Alessia Marcuzzi, Selvaggia Lucarelli si è tolta anche un sassolino dalla scarpa. La conduttrice le ha chiesto del bel rapporto che è riuscita a mantenere con Laerte Pappalardo, ma a quel punto - parlando di ex - la giornalista non ha resistito e ha detto divertita: “C'è qualche ex frequentazione che in radio non dice mai il mio nome, dice sempre 'quella lì', 'quella che non voglio nominare'... Diciamolo chi è: è Giuseppe Cruciani”.