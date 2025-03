I fan più accaniti dei concorrenti del Grande Fratello hanno aperto alcune raccolte fondi. Tra queste ci sono una costola delle Shailenzo, le “Ti tiro i capelli”, un gruppo che su Gofoundme ha già racconto più di 1.200 euro in 24 ore ed ha fissato il traguardo a 8.000 euro con l’obiettivo di pagare un viaggio in Kenya ai loro beniamini, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. A riportarlo sono i colleghi di Biccy.it.

L'appello delle Shailenzo

“Uniti dalla forza di un hashtag e dalla potenza dei nostri cuori, il gruppo #TITIROICAPELLI si è mobilitato per realizzare un sogno speciale: regalare a Shaila e Lorenzo un viaggio indimenticabile in Kenya, la meta che hanno sempre desiderato esplorare. Immaginate i loro occhi brillare di meraviglia davanti alla maestosità della savana, emozionati nell’ammirare i “Big Five” durante un safari emozionante, e rapiti dalla bellezza selvaggia della natura incontaminata. Questo viaggio non è solo una vacanza, ma un’esperienza che cambierà le loro vite, un’avventura che porteranno per sempre nel cuore. Vogliamo donare loro ricordi indelebili, momenti di pura gioia e la possibilità di vivere la magia dell’Africa. Ogni donazione, grande o piccola, è un passo verso la realizzazione di questo sogno. Insieme, possiamo trasformare il loro desiderio in realtà e regalare a Shaila e Lorenzo un’avventura che supererà ogni aspettativa. Unisciti a noi in questa missione d’amore e generosità. #TITIROICAPELLI per il Kenya! Ogni donazione conta. Questa come le altre raccolte fondi è un’occasione per unire le forze e dimostrare quanto la community sia unita e solidale. Unisciti a noi in questo gesto di amore”.

Raccolta fondi per Zeudi Di Palma

Se le Shailenzo hanno optato per un viaggio in Kenya, le Zelena, il potentissimo fandom di Zeudi Di Palma, stanno raccogliendo donazioni per pagare dei regali da fare alla Miss Italia. Su una pagina Gofoundme, sono arrivate a circa 1.200 euro (su un massimo di 2.000).

“Vino, braccialetti, la stella di Swarovski. Oppure anche un giro in yacht o una cena, esperienze oltre che doni materiali, perché possa passare del tempo con la famiglia. Il giro in barca a Capri costa 650 Euro, è molto economico. Magari un viaggio in nave. Se vogliamo fare tutto dobbiamo fare altre live e aprire altre pagine, 3.000 dollari non bastano. Domani dovremmo fare un altro Space per continuare a promuovere e vedere quanto raccoglieremo”.