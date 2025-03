Durante una chiacchierata con Chiara Cainelli, Zeudi Di Palma ha rivelato di dover fare a meno di diverse cose per arrivare alla fine del mese. La Miss Italia ha infatti dichiarato che il suo “stipendio medio” mensile si aggira intorno ai 500 euro, e che con questa cifra è costretta a rinunciare ad alcuni sfizi, come ad esempio quello di mangiare il sushi con gli amici. Zeudi ha anche aggiunto che uscita dal Grande Fratello spera che le cose possano cambiare: il suo obiettivo è quello di aiutare la mamma ripagandola di ciò che ha fatto per lei.

Zeudi Di Palma: "Guadagno pochissimo"

“Tu almeno vai al sushi ed esci, io mi privo quasi di tutto, perché guadagno pochissimo. Tu arrivi giusta, giusta? No, io guadagno veramente poco, non sto scherzando, io guadagno quasi nulla. Moltoi pensano chissà cosa, ma io faccio la fotomodella. Oggi mi chiamano, poi mi chiamano tra dieci o venti giorni. Un mese posso guadagnare 2.000 Euro e poi per altri zero, ma zero davvero non per modo di dire. Amore, letteralmente zero. In media io prendo 500 Euro al mese. Per questo io sto cercando di strutturarmi per un lavoro classico, a prescindere da questo mondo, perché comunque è bellissimo questo mondo, però è molto precario. Non sai se poi ti chiamano, arriva la chiamata. Quindi, cosa fai? Attendi, e nel mentre ti devi creare il piano A.

Credo che questo programma ci possa dare una mano, ma non siamo arrivate. Ad esempio, io ho la partita iva, ma con i bassi guadagni che faccio sono quasi più i costi che altro. Dopo il Grande Fratello arriveranno momenti migliori, più tranquilli, ma non sono un’ingenua, quella luce dopo due o tre mesi si spegne. Cioè vai a calare fin quando poi non fai nulla. Sì. Però comunque è una vetrina in generale per fare qualcosa dopo, se ti impegni, ma non puoi basarti su quello che hai fatto al Grande Fratello. E poi bisogna fare tanti provini e impegnarsi per cercare di ottenere qualcosa. Il mondo dello spettacolo mi piace, però voglio essere realista e se non troverò molto da fare, allora mi dedicherò ad altro”.