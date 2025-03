Javier Martinez è stato uno degli eliminati della semifinale del Grande Fratello. Il pallavolista argentino ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d’Italia ad un passo dalla finalissima, in programma lunedì 31 marzo 2025. Javier ha salutato la fidanzata Helena Prestes promettendole di aspettarla fuori, e ieri sera, con alcune Instagram stories, ha prima ringraziato i fan e ha poi documentato una cena in compagnia degli amici. Nella notte ha poi inviato un messaggio alla modella brasiliana.

“Sono uscito dalla casa, sono scombussolato. Ora andrò a mangiare, vi ringrazio per tutto”, ha detto Javier Martinez in un video registrato per i fan e condiviso tra le stories di Instagram. L'ormai ex gieffino, dopo l'eliminazione dal reality, è tornato a casa e ieri sera ha cenato insieme ai suoi amici per festeggiare il suo lungo percorso nel reality show condotto da Alfonso Signorini. Tra i presenti anche Gessica Notaro, sua grande amica. L'attivista lo ha ripreso con il suo cellulare e pubblicato alcune immagini: “Non abbiamo aspettato nemmeno 24ore per festeggiare”, le sue parole.

Tornato a casa Javier ha acceso la diretta del Grande Fratello per guardare la sua fidanzata Helena. In quel momento la modella brasiliana era in giardino con Mariavittoria Minghetti e, ascoltando la canzone Privilege di The Weekend, ha esclamato: “Manca poco. Bellissima questa canzone”. Il pallavolista argentino ha risposto alla fidanzata, e sulle note della stessa canzone dei The Weekend, ha scritto “Hai detto bene…Manca poco… e non vedo l'ora”.