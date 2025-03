Sono almeno tre le edizioni del Grande Fratello (di cui una nella versione “Vip”) durante le quali alcuni fandom tossici stringono alleanze per alterare l’esito del televoto, creando profili fasulli, mail farlocche e utilizzando bot e vpn per votare anche dall’estero. Quest’anno, però, la situazione è ulteriormente degenerata, e c’è un fandom in particolare manipola le votazioni facendo passare dei concorrenti dallo 0 al 58% nel giro di tre giorni. Una questione che non può essere più sottaciuta, e sulla quale nei giorni scorsi ha indagato anche Striscia la Notizia (clicca QUI per l'articolo).

Adesso, stando a quanto rivelato da Gabriele Parpiglia, il Codacons (che ha già presentato un esposto contro il reality show condotto da Alfonso Signorini) ha scovato un sito brasiliano che vende migliaia di account Gmail a prezzi stracciati e senza verifiche che potrebbero manipolare il televoto.

"E' stato scoperto un sito web brasiliano chiamato GGMAX che vende grandi quantità di account Gmail, sia nuovi che businnes, a prezzi bassissimi - scrive Gabriele Parpiglia nella sua newsletter -. Non stiamo parlando di creare normalmente un account come faremo tutti noi, ma di una vera e propria 'fabbrica' di indirizzo e-mail già pronti all'uso. Questi account vengono venduti come 'permanenti' e, cosa ancora più sospetta, senza bisogno di verifica tramite SMS (quella procedura che normalmente richiede Google per assicurarsi che dietro l'account ci sia una persona reale)".