Da circa due giorni Chiara Ferragni è rinchiusa in casa a causa di una sindrome influenzale. Nella giornata di ieri, l'imprenditrice digitale ha aggiornato i suoi follower circa il suo stato di salute: "Ciao guys, è da ieri pomeriggio che sono ko, di colpo mi è venuto un mal di gola con sintomi influenzali, tipo male a tutto il corpo. Non riesco quasi a stare in piedi. Mi sento come se avessi 40 di febbre, ma ho 36,5-37 al massimo".

La Ferragni ha poi spiegato di aver dovuto rinunciare ai propri impegni di lavoro: "Spero di riprendermi che ho mille cose di lavoro, le ho dovute cancellare tutte".

La festa di compleanno di Vittoria

Pochi giorni prima di essere colpita dall’influenza, Chiara Ferragni si era scatenata alla festa in famiglia con Giovanni Tronchetti Provera. Per i 4 anni della piccola Vittoria, l’ex moglie di Fedez ha organizzato un pranzo a Palazzo Parigi e tra sorelle e parenti, c’era anche il nuovo compagno. Il settimanale Chi li ha pizzicati alla tavolata di compleanno della secondogenita dell’imprenditrice, avuta con Fedez.

(foto settimanale Chi)

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno già dimostrato di essere pronti alla famiglia allargata. Non stupisce che al party per la piccola Vittoria, oltre a nonni e zie, ci sia stato pure il compagno della nota influencer. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le immagini di Tronchetti Provera che esce da casa della Ferragni con due cani: il suo e quello di Chiara. Poi i due si dirigono separatamente alla location della festa, dove si festeggiano i 4 anni di Vittoria.