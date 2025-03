Sono tanti gli opinionisti e volti noti della tv a non aver apprezzato il percorso di Shaila Gatta all’interno della Casa del Grande Fratello. Ospite di Myrta Merlino a Pomeriggio 5, Ludovica Frasca ha detto che lei non si sarebbe comportata come la ballerina napoletana. L’ex velina si è detta dispiaciuta di dover muovere delle critiche nei confronti di una collega che come lei ha calcato il bancone di Striscia la Notizia, sottolineando, però, di non poter fare a meno di dire ciò che pensa.

“La mia amica Shaila? Eh no, non è mia amica, non siamo amiche, Mi dispiace perché abbiamo fatto Striscia la Notizia, anche se non insieme, come me è un ex velina. Però io non avrei fatto proprio le stesse cose, non mi è piaciuto come si è comportata. Se è stata volgare? Un po’ too much. Mi piace questa definizione too much, sì, per me lo è stata. Io non mi sarei comportata come lei, mi spiace ma devo dire quello che penso”.

Biagio D'Anelli: "Shaila vuole lasciare Lorenzo"

"Signori miei, Shaila non vuole stare più con Lorenzo. Tutti quanti direte 'vabbè, si lasciano, si prendono...'. No, il gioco è finito. Una telefonata fatta ieri da Shaila ad un suo amico, che di riflesso è anche amico mio, lei ha dichirato palesemente 'mi devo togliere dalle ba**e Lorenzo, non so come fare, lo devo far sparire e non lo voglio più vedere vicino a me'. Quindi, il vecchio caro Lorenzo fuori si aspetta una Shaila innamorata, ma lei si improvviserà e interpreterà Raffaella Carrà e gli canterà Adios amigo, goodbye my friend [...] Lo manderà alle ortiche in quel di Corsico, con tutto il rispetto, quindi mi auguro che durante la finale del Grande Fratello Shaila non ci lasci con l'amaro in bocca, ma prenda Lorenzo e gli dica 'amico mio è finita, ciao'".