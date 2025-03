Al Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti è andata su tutte le furie dopo un consiglio datole da Zeudi Di Palma in merito alla preparazione di una torta rustica. Ieri sera, la dottoressa romana ha esternato tutto il suo risentimento nei confronti della Miss Italia e, dopo averle risposto a tono, è andata in giardino da Lorenzo Spolverato e si è lasciata andare ad uno sfogo durante il quale ha detto senza mezzi termini di non sopportare più la coinquilina.

Mariavittoria sbotta contro Zeudi: "Non la sopporto più"

“Ora la mando a fare in c**o perché è insopportabile. Come chi? Lei, Zeudi! Ora mi squalificano, mi devo trattenere. Mi bacchetta con quel suo modo da maestrina. Non ce la faccio più mi innervosisco. Sono sei mesi e lei è insopportabile. Ho lasciato correre troppe volte. Mi sono rotta altamente e sono piena. Ma non lo vedi come fa quella tuttologa? Quella sa tutto di tutto. Entra ovunque e ti critica e ti vuole insegnare come si fa qualsiasi cosa. Ma fatti i cavoli tuoi e non rompere agli altri. Lei non mi lascia respirare non ce la faccio più.

Ora mi faranno fuori le sue fan. Vai votatemi contro Zeudi, fatemi uscire, sì, vai, fate finalista Chiara. Votae, votate, votatemi. Fatela vincitrice, votatemi contro, sui gruppi di Zeudi contro di me. Andate in massa contro di me, chi se ne frega. E che ca**o, ma sai cosa me ne frega?! Io quella ce l’ho tutto il giorno nelle orecchie che mi rompe il cavolo.

Ma poi lei che mi insegna la vita? Quella è venuta qui dentro per farsi la storia con Helena e ha creato le Zelena. Io mi sono fatta un mazzo così dal 16 settembre e devo ascoltare lei su come si pulisce o si fanno le torte. Non mi ha parlato da quando è entrata e adesso mi deve rompere i… parlasse con Chiara! Mi deve lasciare stare in pace e non scassarmi. Ti giuro ero piena e dovevo dire quello che penso di lei… Ora non mi importa se le sue fan se la rifaranno con me e mi manderanno fuori. Però almeno mi sono liberata e ho detto quello che penso”.