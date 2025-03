Mancano solo quattro giorni alla finale del Grande Fratello, e il clima tra i concorrenti all’interno della Casa si fa sempre più teso. In particolare, Lorenzo Spolverato ha continuato a manifestare la sua diffidenza nei confronti di Zeudi Di Palma. Il modello milanese è convinto che la Miss Italia non sia mai stata sincera con Shaila Gatta, e che abbia studiato le dinamiche tra gli inquilini prima di varcare la porta rossa.

Lorenzo Spolverato si è confidato con Chiara Cainelli e ha espresso i suoi dubbi su Zeudi Di Palma: “Nella nomination che ha fatto su Shaila, io capisco la delusione, ma Zeudi non è mai stata davvero amica di Shaila. Compaesana sì, amica è un'altra roba. È stata amica tua, non di Shaila. Perché non è andata a nominare Helena che gliene ha combinate di ogni?”. Chiara gli ha dato ragione, dicendo che a questo punto anche lei pensa che Shaila e Zeudi non fossero poi così legate. Quando le ha viste litigare ha capito che probabilmente “non si sono mai fidate l'una dell'altra”. Poi gli ha confidato cosa le avrebbe detto Zeudi: “Lei mi ha detto che avrebbe voluto nominare Helena, poi Shaila ha esagerato e ha nominato lei”.

Lorenzo ritiene che Zeudi abbia studiato attentamente i concorrenti e le dinamiche tra loro prima di entrare nella Casa: “Lei ha avuto tre mesi prima di entrare qui, in cui ha visto tutto. Si sa che vedeva tutto, perché è sempre stata fan di questo programma”.

Chiara ha preso le difese di Zeudi, e ha rimarcato il fatto che l'amica abbia sempre ammesso di avere seguito il Grande Fratello prima di entrare nella Casa. Spolverato ha poi aggiunto: “Come ha giocato con gli altri, giocherà anche con te. Non qui dentro, ma fuori”.