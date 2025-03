Nel corso di questi mesi hanno fatto molto chiacchierare i presunti tradimenti di Yulia Bruschi a Giglio.

La modella di origini cubane, che ha deciso di ritirarsi dal Grande Fratello dopo che il suo ex compagno l’ha denunciata, è stata investita da un’ondata di gossip prima per un presunto flirt con un ex tentatore di Temptation Island, e poi per un presunto ritorno di fiamma con Simone Costa. Proprio quest’ultimo, in un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, ha rivelato che lui e l’ex gieffina avrebbero dormito insieme. Ma non solo. Nelle settimane successive, infatti, Yulia e Simone sono stati visti insieme in diverse occasioni, ma lei ha sempre smentito di esserci tornata insieme: “A tutto c'è un limite. Riguardo gli ultimi avvenimenti, tutto ciò è frutto di una vendetta personale, completamente architettata. Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione. Si insinua e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicura della mia scelta. E mai è stata messa in dubbio. Non voglio più che si insinui un presunto tradimento. Perché non c'è mai stato e mai ci sarà. Non c'è nessun ritorno. Non c'è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile”. L’ex gieffina ha poi ribadito la sua volontà di non essere “associata alla figura di questa persona”, facendo riferimento al suo ex compagno.

Adesso che Giglio è stato eliminato ed è uscito dalla Casa, ha potuto finalmente riabbracciare la sua Yulia. Nonostante quest’ultima non fosse in studio ad attenderlo, i due si sono visti all’esterno e in seguito hanno pubblicato sui social alcune foto che li ritraggono insieme, mettendo a tacere le voci circa una possibile rottura.

Intanto, Simone Costa è tornato sui social e lo ha fatto lanciando una stilettata a Giglio. L’ex compagno di Yulia, infatti, ha condiviso tra le sue Instagram stories una foto degli “Ambulatori Giglio” con in sottofondo la canzone di Riccardo Cocciante “Cervo a primavera”.