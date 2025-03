Impazza il gossip circa la ritrovata armonia e complicità tra Stefano De Martino e Emma Marrone.

La loro storia d’amore, nata tra i banchi di Amici di Maria De Filippi circa 15 anni fa, è poi giunta al capolinea, ma adesso lo showman originario di Torre Annunziata e la cantante sarebbero tornati a frequentarsi. Lo scoop è stato lanciato dal settimanale Oggi, e starebbe già facendo sognare quei fan che mai si sono rassegnati alla fine di quella relazione che ha appassionato tantissimi italiani. Come riportato dalla nota rivista, ci sarebbero diversi indizi che farebbero pensare a un sorprendente ritorno di fiamma fra De Martino e la Marrone. Com’è noto, l’amore tra i due era scoppiato quando lui aveva conosciuto Belen Rodriguez, diventata poi sua moglie e mamma di suo figlio Santiago.

Alcune coincidenze però, farebbero pensare che fra Stefano e Emma l’affetto si sia tramutato in altro. Lo scorso 8 febbraio, la cantante era presente allo spettacolo di De Martino Meglio stasera – Quasi one man show. I due, in seguito, sarebbero andati a cena insieme. Il secondo indizio riportato da Alberto Dandolo riguarderebbe la partecipazione della Marrone all’ultima puntata di Stasera tutto è possibile, già registrata, che andrà in onda l’8 aprile. Ma non sarebbe finita qui. Nel corso della trasmissione, infatti, il conduttore avrebbe intonato il brano Annarè scandendo la strofa in direzione di Emma: “Annarè, ma comm’ aggio fatto a sta luntane a te”. Dopo la registrazione, i due sarebbero andati a cena con tutto il cast del programma, e Emma avrebbe ricambiato il gesto “romantico” cantando Tu sì ‘na cosa grande di Domenico Modugno.